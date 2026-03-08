Nella notte, Stati Uniti e Israele hanno condotto attacchi aerei che hanno colpito cinque impianti petroliferi tra Teheran e la provincia di Alborz. Teheran ha emesso un avviso per il rischio di pioggia acida, invitando le persone a restare a casa. L'operazione ha coinvolto infrastrutture strategiche nel cuore dell’Iran.

Attacchi aerei condotti da Stati Uniti e Israele hanno colpito nella notte cinque impianti petroliferi tra la capitale iraniana Teheran e la vicina provincia di Alborz. Lo ha riferito alla televisione di Stato l’amministratore delegato della National Iranian Oil Products Distribution Company, Keramat Veyskarami, precisando che «quattro depositi di petrolio e un centro di trasporto di prodotti petroliferi a Teheran e nell’Alborz sono stati attaccati da aerei nemici». Raid Usa-Israele su cinque impianti petroliferi Secondo quanto riferito dal dirigente, i cinque impianti sono stati danneggiati ma gli incendi sviluppatisi dopo le esplosioni sono stati domati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Guerra Iran, attacchi Usa-Israele a 5 impianti petroliferi. Teheran: «Rischio pioggia acida, restate a casa»

Il video degli impianti petroliferi di Teheran a fuoco dopo gli attacchi Usa-Israele: i vasti incendi e le colonne di fumoStati Uniti e Israele hanno colpito cinque impianti petroliferi durante attacchi notturni a Teheran e nei dintorni.

