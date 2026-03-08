Il cielo su Teheran è nero dopo gli attacchi Usa-Israele agli impianti petroliferi | il video

Il cielo di Teheran si è scurito dopo gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele agli impianti petroliferi. La Mezzaluna Rossa iraniana ha diffuso un avviso ai residenti, segnalando il rischio di emissioni pericolose. Le operazioni militari sono state confermate, mentre le autorità locali monitorano la situazione. Il video delle esplosioni mostra le conseguenze delle azioni militari nella regione.

La Protezione civile ha invitato la popolazione a rimanere in casa. Un'enorme nube di fumo si è diffusa nel cielo di Teheran questa mattina, oscurando il cielo, seguita da un pò di pioggia, di colore scuro, sulla capitale.

Il video degli impianti petroliferi di Teheran a fuoco dopo gli attacchi Usa-Israele: i vasti incendi e le colonne di fumoStati Uniti e Israele hanno colpito cinque impianti petroliferi durante attacchi notturni a Teheran e nei dintorni.

Guerra Iran, attacchi Usa-Israele a 5 impianti petroliferi. Teheran: «Rischio pioggia acida, restate a casa»Attacchi aerei condotti da Stati Uniti e Israele hanno colpito nella notte cinque impianti petroliferi tra la capitale iraniana Teheran e la vicina...

Weekend Incendiar în Rusia i Iran | AFU - IDF au vizat petolul rusesc i iranian

