Guendalina Tavassi esclusa dal GF Vip gli autori non l’hanno chiamata | Mi sarebbe piaciuto

Guendalina Tavassi non farà parte del cast del Grande Fratello Vip e gli autori non l’hanno chiamata per questa edizione. Dopo la comunicazione, ha condiviso sui social che le sarebbe piaciuto partecipare, ma non ha ricevuto alcuna proposta ufficiale. La sua assenza dal reality è stata confermata anche tramite le sue dichiarazioni pubbliche.

Guendalina Tavassi non parteciperà al Grande Fratello Vip, cosa ha detto sui social dopo che è stato annunciato il cast. Ormai manca sempre meno alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi su Canale 5 dal 17 marzo 2026, Guendalina Tavassi però non tornerà nella casa più spiata d'Italia. Guendalina Tavassi (Foto Ig @guendalinatavassi) L'ex gieffina ha già partecipato al reality molti anni fa e da tempo dice che le piacerebbe ripetere questa avventura, ad oggi però il suo desiderio non si è ancora avverato. Nei giorni scorsi è stato svelato il cast della nuova edizione, nella lista però il suo nome non c'è anche se molti rumors continuavano a dare per certa la sua partecipazione.