Guendalina Tavassi rompe il silenzio dopo l’annuncio del cast del GF Vip

Guendalina Tavassi ha deciso di parlare pubblicamente dopo che è stato annunciato il cast del Grande Fratello Vip. La ex concorrente ha rotto il silenzio, commentando la notizia e condividendo le sue impressioni. La sua reazione è arrivata poco dopo la comunicazione ufficiale del cast, attirando l’attenzione dei media e dei fan. La sua dichiarazione è stata rilasciata attraverso i canali social.

Dopo l’annuncio del cast del Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi rompe il silenzio con una diretta social. Ieri sera, a sorpresa, i canali ufficiali del Grande Fratello Vip hanno annunciato finalmente il cast di concorrenti che a partire dal 17 marzo varcherà la porta rossa. Tuttavia in molti si sono stupiti nel non leggere il nome di Guendalina Tavassi, data per certa nelle ultime settimane. Secondo le voci di corridoio infatti l’ex gieffina avrebbe dovuto prendere parte nuovamente al reality show e già in molti stavano sognando di rivederla in casa. L’influencer tuttavia non farà parte del cast del GF Vip e così sui social non è tardato ad arrivare il disappunto dei fan. 🔗 Leggi su Novella2000.it

