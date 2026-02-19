Qualcuno trama alle mie spalle | il criptico segnale di Guendalina Tavassi sul GF

Guendalina Tavassi ha lanciato un avviso sui social, accusando qualcuno di tramare alle sue spalle. La donna ha condiviso un messaggio criptico, lasciando intendere che ci siano persone che lavorano alle sue spalle senza il suo consenso. La sua presenza nel reality potrebbe essere messa in discussione, considerando le tensioni recenti. Intanto, i fan attendono con curiosità di scoprire se tornerà nella Casa più spiata d’Italia. La situazione si sta facendo sempre più intricata e misteriosa.

Tra i nomi che potrebbero entrare nella Casa più spiata d’Italia spunta anche quello di Guendalina Tavassi, già protagonista dell’undicesima edizione del reality. L’indiscrezione arriva dalla newsletter del giornalista Gabriele Parpiglia, secondo cui la produzione starebbe valutando il ritorno dell’ex gieffina. Al momento non c’è alcuna conferma ufficiale, ma il suo nome risulterebbe tra quelli considerati per il cast della nuova stagione. Il commento di Guendalina Tavassi. La diretta interessata non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma su Instagram ha pubblicato alcune storie dal tono ironico e riflessivo. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - “Qualcuno trama alle mie spalle”: il criptico segnale di Guendalina Tavassi sul GF Grande Fratello Vip: torna Guendalina Tavassi nel reality di Ilary Blasi?Guendalina Tavassi ritorna nel Grande Fratello Vip 2026 dopo aver partecipato già in passato. Grande Fratello VIP 2026: Guendalina Tavassi ritorna, Adriana Volpe in pole tra “nomi bomba” e smentiteGuendalina Tavassi torna al Grande Fratello VIP 2026 dopo aver partecipato alla precedente edizione, spinta dalla voglia di rivincita e di rivivere l’esperienza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: GF Vip, ci sarà Guendalina Tavassi? Lei: Qualcuno trama alle mie spalle; Sanremo 2026: sarà Gianluca Gazzoli a condurre lo spazio per le Nuove Proposte!; Guendalina Tavassi svela retroscena sul possibile ingresso al Grande Fratello; Gomorra Le origini 2: nuovi colpi di scena in arrivo o la serie si fermerà qui?. GF Vip, ci sarà Guendalina Tavassi? Lei: Qualcuno trama alle mie spalleSi vocifera il ritorno di Guendalina Tavassi al Grande Fratello, che quest'anno punterà su sfide e ospiti speciali e durerà solo sei settimane. serial.everyeye.it Dopo ben 15 anni, torna a varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia, Guendalina Tavassi. La donna farà parte, dunque, del cast del Grande Fratello di Ilary Blasi facebook