Un guasto elettrico ha interrotto l’erogazione dell’acqua nella zona di Camaro, causando lo stop dell’impianto idrico. La rete è rimasta fuori uso fino alle ore 15:00 di oggi, lunedì 9 marzo 2026, lasciando senza servizio numerose utenze. La problematica ha interessato tutta la zona, impedendo l’approvvigionamento idrico fino alla riparazione.

Un guasto elettrico ha bloccato il funzionamento dell’impianto idrico che rifornisce la zona di Camaro, lasciando diverse utenze senza acqua fino alle ore 15:00 di oggi, lunedì 9 marzo 2026. I tecnici stanno lavorando al ripristino della fornitura elettrica mentre l’ente gestore Amam prepara il riavvio delle condotte. Parallelamente, nel quartiere di Montepiselli è in corso un intervento per riparare una perdita idrica segnalata in via Gelone. L’impatto sul territorio si concentra tra lo svincolo autostradale di Messina Centro e Contrada Luce, dove i residenti devono affrontare la sospensione del servizio idrico. La causa scatenante non è un cedimento della tubazione ma un disservizio energetico che ha messo fuori uso le pompe di sollevamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guasto elettrico blocca l’acqua a Camaro: stop fino

