Caos sotto la Manica | guasto elettrico blocca l' Eurostar

Il 30 dicembre 2025, l'Eurostar ha subito un grave guasto elettrico, causando notevoli disagi a migliaia di passeggeri. L'interruzione ha compromesso i servizi ferroviari sotto la Manica, con conseguenze sul traffico e sulle partenze in entrambe le direzioni. La situazione ha richiesto interventi tecnici urgenti per ripristinare la normalità e garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Una giornata di fortissimi disagi per migliaia di viaggiatori quella di oggi, martedì 30 dicembre 2025. Il traffico ferroviario attraverso il Tunnel sotto la Manica è rimasto paralizzato per diverse ore a causa di un doppio incidente tecnico, portando alla sospensione totale dei collegamenti Eurostar tra Londra e le principali capitali europee (Parigi, Bruxelles e Amsterdam). Il blocco è stato causato da un grave guasto al sistema di alimentazione elettrica dei treni all'interno del tunnel, verificatosi tra la notte e la mattinata. Come confermato da una portavoce di Getlink, la società che gestisce l'infrastruttura, il problema ha richiesto un intervento d'urgenza sui cavi dell'alta tensione tuttora in corso.

