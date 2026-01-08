A Cupi di Visso, frazione colpita dal terremoto del 2016, si segnala un persistente problema di approvvigionamento idrico. La sorgente, compromessa dall’evento sismico, ha portato a periodi di carenza d’acqua per le abitazioni e gli allevamenti locali. La mancanza di acqua rappresenta una sfida importante per la quotidianità e il benessere della comunità, richiedendo interventi mirati e duraturi.

Un problema annoso, quello dell’acqua nella frazione Cupi di Visso. Nel 2016 il terremoto aveva spaccato la montagna e la sorgente era andata persa, seccandosi. Per un anno le autobotti erano andate su e giù per riempire il serbatoio, con costi pubblici maggiori. Poi, grazie alla generosità di un benefattore fiorentino, era stato allacciato un nuovo pozzo alle vecchie tubature. Nel corso del tempo però la pompa che manda l’acqua in paese, a volte, ha registrato delle criticità. Come è successo l’altro giorno. Martedì e anche ieri per metà giornata infatti gli abitanti della frazione (una decina, tra cui un’anziana in carrozzina) e l’azienda agricola "Il pastorello di Cupi", che conta un migliaio di pecore, sono rimasti senz’acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guasto elettrico, case e allevamento senza acqua

Leggi anche: Guasto elettrico, l’impianto va ko: "Senza riscaldamento da mesi"

Leggi anche: "Allevamento degli orrori": condannato il titolare che aveva lasciato gli animali senza acqua e cibo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Guasto elettrico, case e allevamento senza acqua.

Guasto elettrico, case e allevamento senza acqua - Un problema annoso, quello dell’acqua nella frazione Cupi di Visso. msn.com