GTA Tokyo lo sviluppo stava per partire ma internamente a Rockstar Games

GTA Tokyo, un progetto annunciato ma mai realizzato, stava per essere avviato da Rockstar Games. Tuttavia, all’interno dello studio sono emersi dettagli inaspettati riguardo questa versione, che avrebbe portato la serie in Giappone. Mentre l’attenzione dei fan si concentra su Grand Theft Auto 6 e sui suoi possibili costi, si svelano retroscena sulla storia e le decisioni che hanno segnato la saga Rockstar.

Mentre l'attenzione del pubblico è tutta concentrata su Grand Theft Auto 6 e sul suo possibile prezzo, emergono retroscena sorprendenti sulla storia della saga Rockstar Games. Uno di questi riguarda un progetto che per anni è rimasto solo una fantasia dei fan: GTA Tokyo. Oggi sappiamo che non si trattava solo di un'idea astratta, ma di un piano che stava davvero per partire. A svelarlo è stato un ex sviluppatore chiave dello studio. E la verità rende il rimpianto ancora più forte. A raccontare questi dettagli è Obbe Vermeij, ex technical director di Rockstar Games, che in un'intervista ha spiegato come, in passato, la serie avesse seriamente valutato di uscire dai confini degli Stati Uniti.

Grand Theft Auto: un capitolo ambientato a Tokyo fu davvero preso in considerazione - Un ex sviluppatore di Rockstar North, Obbe Vermeij, rivela che Grand Theft Auto poteva arrivare a Tokyo. vgmag.it

Rockstar ha quasi rilasciato GTA: Tokyo, ma le mappe di GTA 6 al di fuori degli Stati Uniti sono improbabili, dice l'ex sviluppatore - Sebbene GTA: Tokyo fosse una possibilità, Rockstar Games è stata riluttante ad esplorare al di fuori degli Stati Uniti. notebookcheck.it

