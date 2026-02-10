NVIDIA | l’AI accelera lo sviluppo software triplicato la produzione di codice grazie a Cursor

NVIDIA ha annunciato di aver triplicato la produzione di codice grazie a Cursor, il suo strumento di intelligenza artificiale. L’azienda di Santa Clara ha sfruttato l’AI per accelerare lo sviluppo software e migliorare i tempi di consegna. Ora, il team di sviluppo lavora più velocemente e con meno errori rispetto a prima. L’obiettivo è rendere più efficiente l’intero processo di creazione di nuovi programmi.

NVIDIA, gigante tecnologico con sede a Santa Clara, in California, ha registrato un incremento triplicato nella produzione di codice interno grazie all'implementazione su larga scala di strumenti di sviluppo software basati sull'intelligenza artificiale. L'adozione di Cursor, un IDE (Integrated Development Environment) sviluppato da Anysphere, ha permesso all'azienda di accelerare significativamente ogni fase del ciclo di vita del software, mantenendo costante il tasso di errori. Questa svolta, avvenuta nel febbraio 2026, segna un punto di svolta nell'efficienza dello sviluppo software all'interno di una delle aziende leader nel settore tecnologico.

