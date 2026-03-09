Grosseto trionfa | due atlete qualificate per le finali nazionali

A Grosseto, durante i campionati interregionali di pole sport POSA, due atlete locali hanno ottenuto la qualificazione alle finali nazionali. Melissa Mazziello ha vinto la competizione, mentre Giulia Martire si è piazzata al secondo posto. La gara si è svolta nel cuore della Maremma, attirando l’attenzione sul talento sportivo della zona.

Nel cuore della Maremma, a Grosseto, il talento locale si è distinto con forza e precisione. Melissa Mazziello ha scalato il primo gradino del podio, mentre Giulia Martire ha conquistato la seconda posizione ai campionati interregionali di pole sport POSA. Questo successo non è solo un trofeo personale, ma la chiave d'accesso al campionato nazionale per entrambe le atlete. La competizione, che funge da filtro obbligatorio per l'agonismo italiano, ha queste due giovani emergere tra le migliori interpreti della disciplina. Dietro i risultati c'è il lavoro costante delle istruttrici Cecilia Mangiavacchi, Francesca Bellucci e Alessandra Rustici, pilastri tecnici dello staff dell'Is Top Asd Breschi Studio.