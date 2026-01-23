Grand Prix di spada – Sono nove le atlete italiane qualificate per il tabellone principale femminile di domenica a Doha

Il Grand Prix di spada a Doha vede nove atlete italiane qualificate per il tabellone principale femminile, in gara domenica. Domani si svolgeranno i preliminari della gara maschile, con il team del CT Dario Chiadò che punta a ottenere ulteriori risultati importanti.

Sono nove le atlete azzurre del CT Dario Chiadò qualificate per il tabellone principale della gara femminile nel Grand Prix di spada a Doha. Il GP in Qatar, tappa d’élite del circuito di Coppa del Mondo che prevede solo competizioni individuali a punteggio maggiorato, vedeva quattro spadiste italiane già ammesse alla giornata clou di domenica per diritto di ranking: Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk, tutte tra le “top 16” del seeding. Già dopo la fase a gironi, chiusa con sei vittorie in altrettanti assalti, ha raggiunto le sue compagne Gaia Caforio. Attraverso i tabelloni preliminari, poi, hanno staccato il pass per domenica anche Roberta Marzani, Carola Maccagno, Gaia Traditi e Alessandra Bozza.🔗 Leggi su Sportface.it

