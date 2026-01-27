La Guida Bio 2026 evidenzia le eccellenze del vino biologico italiano, con particolare attenzione alle produzioni sostenibili. Nell’ambiente di Villa Pamphili, a Roma, si è rinnovata l’attenzione verso pratiche agricole rispettose dell’ambiente e di alta qualità. Questa guida rappresenta un punto di riferimento per gli amanti del vino biologico e per chi desidera conoscere le innovazioni nel settore vitivinicolo italiano.

Nella splendida cornice di Villa Pamphili, lo scorso 24 gennaio 2026 a Roma, si è scritta una nuova pagina della viticoltura sostenibile italiana. La presentazione della settima edizione di Guida Bio, diretta da Antonio Stanzione, ha visto sfilare centinaia di produttori da tutta la penisola, ma tra i numerosi riconoscimenti assegnati, una storia in particolare merita di essere raccontata per la sua unicità. Come riportato dettagliatamente dalla testata locale materabene.it, che per prima ha dato risalto alla notizia, la Basilicata ha ottenuto un trionfo significativo grazie ad un piccolo produttore locale, proveniente dalla cittadina di Bernalda: Cantine Mastrangelo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Guida Bio 2026: tra le eccellenze spicca un Vino Bianco Biologico Lucano

