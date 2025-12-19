fiesole capitale toscana del bio tavola rotonda fra gli 11 distretti

Fiesole si conferma come la capitale toscana del biologico, con il primo distretto biologico della regione avviato nel 2021. Un modello di successo che coinvolge undici realtà territoriali, unite nella promozione di uno sviluppo rurale sostenibile. La tavola rotonda tra i rappresentanti di questi distretti testimonia l’impegno condiviso per valorizzare l’agricoltura biologica e rafforzare il legame tra comunità, produzione e territorio.

Nel 2021 Fiesole ha dato vita al primo distretto biologico della Toscana, progetto che oggi è diventato un modello per l’intera regione e nel quale si riconoscono undici realtà formate da altrettante aree geografiche, che promuovono lo sviluppo rurale sostenibile attraverso la collaborazione fra produttori, istituzioni e cittadini. Realtà come la Maremma Toscana, il Chianti, la Val di Cecina, il Montalbano, Calenzano, Valli Senesi, Valdarno di Sopra, Montecucco e Terre Apuane che l’altro giorno si sono date appuntamento nella sala del Basolato di piazza Mino per un confronto con il nuovo assessore regionale all’Agricoltura, Economia e Turismo Leonardo Marras e con la presidente del consiglio regionale Stefania Saccardi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

