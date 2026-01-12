Crepet e Crans-Montana | Se fossi preside farei scrivere un tema ai ragazzi

L’episodio di Capodanno a Crans-Montana ha suscitato riflessioni su temi di sicurezza, responsabilità e ruolo dell’educazione. In un contesto che coinvolge politica, magistratura e scuola, si apre un dibattito sull’importanza di formare cittadini consapevoli e responsabili. La proposta di Crepet, di far scrivere un tema ai giovani, sottolinea la necessità di coinvolgere le nuove generazioni nel processo di riflessione e crescita civica.

La strage di Capodanno a Crans-Montana continua a interrogare non solo la politica e la magistratura, ma anche il mondo della scuola e dell’educazione. A intervenire sul tema è stato lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, che ha offerto una riflessione netta e senza sconti su responsabilità, giovani, adulti e ruolo degli istituti scolastici dopo una tragedia che ha visto morire anche sei studenti italiani. Secondo Crepet, di fronte a un evento di questa portata, la scuola non può limitarsi a gesti simbolici. Serve qualcosa di più profondo, capace di aiutare ragazzi e ragazze a elaborare quanto accaduto e a interrogarsi sul senso delle proprie azioni. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

