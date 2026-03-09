Grande Fratello | quali Vip ha tagliato Ilary Blasi dalla lista di Signorini?

Ilary Blasi ha deciso di escludere alcuni Vip dalla lista di Alfonso Signorini per il Grande Fratello VIP 2026. La produzione ha comunicato che alcuni nomi presenti nelle prime bozze non parteciperanno al reality, mentre altri concorrenti sono stati confermati o annunciati come nuove partecipazioni. La selezione degli iscritti è stata ufficializzata ma non tutti i nomi iniziali sono stati mantenuti.

Non tutti i nomi della lista iniziale di Alfonso Signorini saranno nella Casa del GF VIP 2026. Scopri chi è stato escluso e chi invece farà il suo debutto sotto i riflettori del relaity show. Ieri, Mediaset ha annunciato ufficialmente i concorrenti che varcheranno la soglia della casa del Grande Fratello VIP il prossimo 17 marzo, segnando l'inizio della nuova edizione condotta da Ilary Blasi. Per settimane, Alfonso Signorini e il suo gruppo di autori hanno lavorato alla composizione della lista dei possibili Vip, presentata a Pier Silvio Berlusconi, con l'obiettivo di selezionare personaggi noti al grande pubblico, evitando influencer e creator di TikTok, come richiesto dall'amministratore delegato di Mediaset. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

