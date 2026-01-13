Grande Fratello Vip Ilary Blasi pronta a prendere il posto di Signorini

Il Grande Fratello Vip tornerà a marzo con una nuova conduzione. Secondo le ultime notizie, Ilary Blasi sarebbe pronta a prendere il posto di Alfonso Signorini, assumendo il ruolo di conduttrice del reality. La scelta, ancora da confermare ufficialmente, rappresenta un possibile cambiamento nel volto della trasmissione, che continua ad attrarre un vasto pubblico.

Il Grande Fratello Vip partirà a marzo e a guidarlo sarà Ilary Blasi. Secondo le ultime indiscrezioni Mediaset sarebbe pronta a richiamare la conduttrice per sostituire Alfonso Signorini alla guida del noto reality. Ilary Blasi al GF Vip al posto di Signorini. Secondo quanto rivelato da FanPage, Ilary Blasi potrebbe presto sbarcare al timone del Grande Fratello Vip. La conduttrice sarebbe stata scelta per guidare il programma, sostituendo in corsa Alfonso Signorini. Il reality dunque dovrebbe andare regolarmente in onda a marzo, senza subire scossoni per via dello scandalo che ha travolto il presentatore.

