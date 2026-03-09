Grande fratello Grazia Kendi e Mattia Scuderi stanno ancora insieme? Eccolo svelato

Grazia Kendi e Mattia Scuderi sono ancora insieme. Sono tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, dove hanno formato una coppia. I due continuano a essere al centro dell’attenzione dei fan del programma. La loro relazione viene seguita con interesse dai sostenitori, che cercano di capire se la relazione è ancora in corso.

I protagonisti del Grande fratello continuano a tenere alta l'attenzione dei suoi fans. In particolare, l'ultima edizione del programma ha visto la nascita di diverse coppie e tra queste vi è quella formata da Grazia Kendi e Mattia Scuderi. I due ragazzi avevano fatto molto chiacchierare per la loro amicizia speciale all'interno del reality show. Un rapporto che si era tramutato in amore una volta usciti dal Grande fratello. Il siciliano aveva infatti deciso di lasciare la sua fidanzata per iniziare una relazione con Grazia Kendi. A distanza di alcuni mesi, i fan si stanno chiedendo se i due stanno ancora insieme. La risposta è si.

Grande Fratello, Grazia e Mattia stanno insiemeRoma, 31 gennaio 2026 - E alla fine, zitta zitta, Grazia Kendi aveva ragione: Mattia Scudieri era davvero attratto da lei.

Grande Fratello, Mattia Scudieri e Grazia Kendi inseparabili: dirette, confessioni e un Capodanno specialeDurante una diretta social, Mattia Scudieri e Grazia Kendi parlano del loro rapporto e scherzano sulle voci di una relazione, mantenendo vivo il...

Grande Fratello, Grazia Kendi e Mattia Scudieri in una diretta su Tik Tok

Grazia Kendi e Mattia Scudieri insieme dopo il Grande Fratello? Lei innamorata ma lui frena/ Provo qualcosaGrazia Kendi e Mattia Scudieri si metteranno insieme dopo il Grande Fratello? È tutto pronto per la finalissima del Grande Fratello che andrà in onda tra pochissimo nella prima serata di Canale 5 e ...

Grazia Kendi e Mattia Scudieri dopo il Grande Fratello: Stiamo bene insieme. Il vero lavoro inizia oraGrazia Kendi e Mattia Scudieri hanno raccontato come va la loro storia e i loro progetti dopo il Grande Fratello.

Grazia Kendi e Mattia Scudieri hanno raccontato a Eva3000 come procede il loro amore nato durante l'ultima edizione del reality di Canale 5, Grande Fratello. «Stiamo insieme, ci viviamo con la stessa leggerezza e autenticità con cui tutto è iniziato: scegliamo