Grande Fratello Mattia Scudieri e Grazia Kendi inseparabili | dirette confessioni e un Capodanno speciale

Durante una diretta social, Mattia Scudieri e Grazia Kendi hanno condiviso momenti di conversazione sul loro rapporto, rispondendo alle domande dei follower e scherzando sulle voci di una possibile relazione. I due hanno mantenuto un atteggiamento riservato, lasciando spazio al mistero che li avvolge, mentre si sono mostrati inseparabili e affiatati anche in occasione di un Capodanno speciale.

Durante una diretta social, Mattia Scudieri e Grazia Kendi parlano del loro rapporto e scherzano sulle voci di una relazione, mantenendo vivo il mistero che li circonda. Mattia Scudieri e Grazia Kendi si sono conosciuti all'interno della Casa del Grande Fratello. Fin dai primi giorni, la loro amicizia è stata caratterizzata da un'evidente attrazione, che ha dato vita a una vera e propria ship molto seguita sui social, identificata dall'hashtag #Amanters. Un'amicizia che ha fatto discutere e sognare Mattia era entrato nel reality con alle spalle una relazione di circa due anni con Carlotta Vendemmia.

Grande Fratello, Mattia Scudieri e Grazia Kendi inseparabili: dirette, confessioni e un Capodanno speciale - Durante una diretta social, Mattia Scudieri e Grazia Kendi parlano del loro rapporto e scherzano sulle voci di una relazione, mantenendo vivo il mistero che li circonda. movieplayer.it

Grande Fratello, Grazia Kendi e Mattia Scudieri svelano cosa gli piace più l’una dell’altro: “Non mi sarei mai avvicinato se…” - ”. isaechia.it

Dopo il caso Grande Fratello, #AlfonsoSignorini si autosospende da #Mediaset e parla di calunnie da parte di Corona x.com

Cosa succede alla nuova edizione del Grande Fratello Vip ora che Alfonso Signorini si è autosospeso da Mediaset. A chi potrebbe essere affidata la conduzione - facebook.com facebook

