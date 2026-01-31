Dopo settimane di rumor, arriva la conferma: Grazia Kendi e Mattia Scudieri stanno insieme. I due sono stati visti uscire insieme a Roma, e ora anche i più scettici non hanno più dubbi. Grazia aveva già anticipato qualcosa, e alla fine aveva ragione: tra loro c’è un’attrazione concreta. La coppia si mostra serena e felice, lontana dai riflettori ma con un sorriso che parla chiaro.

Roma, 31 gennaio 2026 - E alla fine, zitta zitta, Grazia Kendi aveva ragione: Mattia Scudieri era davvero attratto da lei. Tanto che oggi i due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello stanno insieme. L’inizio nella Casa. Grazia e Mattia si erano avvicinati durante la loro permanenza nella casa del Grande Fratello, tuttavia il ragazzo era in quel periodo fidanzato. Mentre entrambi erano concorrenti del reality show condotto da Simona Ventura, era stata annunciata la decisione da parte della di lui fidanzata di porre fine alla storia d’amore. Decisione che non corrispondeva alla realtà e quindi ecco la ritrattazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grande Fratello, Grazia e Mattia stanno insieme

