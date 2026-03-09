GPS 2026 chi cambia provincia non perde le certificazioni linguistiche e informatiche già dichiarate

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV il 3 marzo 2026, Andrea Carlino ha intervistato Attilio Varengo della segreteria nazionale Cisl Scuola. Al centro del dibattito ci sono state le graduatorie di istituto e le modalità di scelta delle sedi scolastiche. È stato chiarito che chi cambia provincia non perderà le certificazioni linguistiche e informatiche già dichiarate.

