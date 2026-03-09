Aggiornamento GPS 206 certificazioni informatiche già dichiarate non si vedono ma saranno recuperate dagli Uffici Scolastici RISPOSTE AI QUESITI

Durante una diretta su OrizzonteScuola TV, venerdì 6 marzo, Andrea Carlino ha intervistato Valentina Cervi di Gilda Unams nel corso di un Question time. Nel frattempo, si è aggiornato che le certificazioni informatiche già dichiarate non sono visibili, ma saranno recuperate dagli Uffici Scolastici. Per quanto riguarda l’aggiornamento GPS 206, le informazioni sono state comunicate ai partecipanti.