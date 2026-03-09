Aggiornamento GPS 206 certificazioni informatiche già dichiarate non si vedono ma saranno recuperate dagli Uffici Scolastici RISPOSTE AI QUESITI
Durante una diretta su OrizzonteScuola TV, venerdì 6 marzo, Andrea Carlino ha intervistato Valentina Cervi di Gilda Unams nel corso di un Question time. Nel frattempo, si è aggiornato che le certificazioni informatiche già dichiarate non sono visibili, ma saranno recuperate dagli Uffici Scolastici. Per quanto riguarda l’aggiornamento GPS 206, le informazioni sono state comunicate ai partecipanti.
Ospite del Question time in diretta su OrizzonteScuola TV condotto da Andrea Carlino venerdì 6 marzo Valentina Cervi di Gilda Unams. Le risposte ai vostri quesiti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
