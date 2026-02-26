GPS 2026 | valgono le certificazioni informatiche informatiche già inserite Come si arriva a 4 punti FAQ ufficiali Ministero

Il Ministero ha chiarito che le certificazioni informatiche già inserite sono valide ai fini delle GPS 2026. Per ottenere i 4 punti necessari, bisogna seguire le indicazioni ufficiali e rispettare le modalità di valutazione stabilite. Le FAQ ufficiali forniscono dettagli su come si calcola il punteggio e quali certificazioni sono considerate valide per l’attribuzione del punteggio.

Graduatorie GPS 202628: arriva il chiarimento ufficiale del Ministero sulla valutabilità delle certificazioni informatiche. SI distingue tra "vecchie" e "nuove" certificazioni. Si danno chiarimenti sul passaggio da elenco aggiuntivo a prima fascia, da seconda a prima fascia. La domanda va presentata entro il 16 marzo 2026 ore 23.59. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it GPS 2026/28: valgono certificazioni informatiche già inserite. Le nuove devono essere “bollinate Accredia”. In arrivo nuove FAQCertificazioni informatiche nelle GPS 2026: sono uno degli aspetti più discussi degli ultimi giorni, dopo la pubblicazione delle tabelle titoli e la... Aggiornamento GPS e certificazioni informatiche, il Ministero precisa: “L’ordinanza riconosce i vecchi attestati. Valgono i punteggi già acquisiti”A intervenire sul riconoscimento delle certificazioni informatiche per le GPS con una nota è Carmela Palumbo, Capo Dipartimento per il sistema... Temi più discussi: GPS 2026: si attende la risposta sulle certificazioni informatiche. Punteggio fino a 2 punti può fare la differenza. RISPOSTE AI QUESITI; GPS 2026/28 e certificazioni DigComp: 'Valgono solo se Accredia'. Cosa cambia davvero per il punteggio; GPS 2026/2028, i percorsi su sostegno Indire valgono 12 punti; Graduatorie GPS 2026, come si compila la domanda. Ecco le novità della piattaforma. RISPOSTE AI QUESITI. Graduatorie GPS 2026: per l’accesso alla classe di concorso valgono anche i CFU conseguiti con un master ancora non concluso. Attesa la FAQGraduatorie GPS 2026/28: per l'inserimento nella seconda fascia è necessario essere in possesso del titolo completo entro la data di scadenza per la presentazione della domanda, fissata per il 16 marz ... orizzontescuola.it GPS 2026, su certificazioni informatiche Ministero cambia posizione. Gilda Insegnanti: abbiamo sempre sostenuto valutabilità titoli già inseritiAccogliamo con favore il cambio radicale della posizione di questa amministrazione che in un primo momento considerava come nuovo inserimento ogni passaggio di fascia o un passaggio dagli elenchi agg ... orizzontescuola.it È ufficiale: il Ministero ha pubblicato l'ordinanza GPS 2026-2028. Le domande si presentano dal 23 febbraio al 16 marzo Tra le novità più importanti, cambia tutto sulle certificazioni digitali: valgono solo quelle rilasciate da enti accreditati Accredia, conform - facebook.com facebook