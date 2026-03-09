Gola recisa | 19enne in pericolo indagini in corso

Un giovane di 19 anni è stato ricoverato in ospedale a San Giuliano a causa di un trauma alla gola che lo ha lasciato in condizioni gravi. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La vittima si trova sotto stretto controllo medico e non sono state ancora rese note ulteriori informazioni sul fatto.

Un diciannovenne giace in condizioni critiche all'ospedale di San Giuliano, vittima di un trauma alla gola. I carabinieri hanno avviato le indagini per stabilire se si tratti di incidente domestico o aggressione esterna. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'emergenza per salvare la sua vita. L'incidente ha scatenato un'analisi immediata sul sistema sanitario locale e sulle dinamiche di sicurezza nel territorio napoletano. La gravità della lesione richiede una risposta medica rapida e coordinata tra i vari servizi di soccorso. La realtà del Pronto Soccorso sotto pressione. Il caso del giovane ferito illumina le criticità strutturali del Servizio Sanitario Nazionale.