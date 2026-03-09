Diciannovenne in ospedale con la gola recisa

Un giovane di 19 anni è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di San Giugliano dopo aver riportato una ferita alla gola. I medici hanno prestato immedio assistenza, intervenendo per stabilizzare le sue condizioni. La polizia è arrivata sul posto per avviare le verifiche e ricostruire quanto accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Un 19enne è giunto al pronto soccorso dell'ospedale di San Giugliano di Giugliano con la gola recisa. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico è in pericolo di vita. Nel presidio ospedaliero sono giunti i carabinieri che indagano sull'accaduto. Non è chiara la dinamica, se possa essersi.