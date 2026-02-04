19enne arrestato a Cremona dopo esplosione in campo | indagini in corso sulle cause dell’incidente

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Cremona dopo un’esplosione avvenuta durante una partita di calcio. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente, che ha spaventato i presenti e fermato il gioco in modo improvviso. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia successo e se ci siano responsabilità precise. La scena si è svolta davanti a spettatori increduli, e ora si cerca di chiarire cosa abbia portato a questa esplosione improvvisa.

Un’esplosione di terrore ha squarciato il silenzio di una partita di calcio a Cremona, spegnendo per pochi, drammatici istanti il ritmo del calcio italiano. Il 4 febbraio 2026, alle 15.17, nel campo dello stadio Giovanni Zini, il portiere della Cremonese Emil Audero è caduto a terra come colpito da un fulmine. Non da un fallo, non da un contatto, ma da un petardo lanciato da una delle curve ospiti. L’esplosione, forte abbastanza da far tremare i vetri delle tribune, ha scosso lo stadio, ha fermato il gioco, ha messo in allarme i soccorsi. L’arbitro ha interrotto la partita tra Cremonese e Inter dopo appena 48 minuti di gioco nel secondo tempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

