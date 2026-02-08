Lautaro Martinez segna un gol fondamentale e entra nella storia del calcio italiano. Con la rete messa a segno, l’attaccante argentino raggiunge quota 171 reti, agganciando Boninsegna e diventando uno dei bomber più prolifici del campionato. La partita si trasforma in un momento memorabile per lui e per i tifosi.

di Alberto Petrosilli Gol Lautaro Martinez, il centravanti argentino entra nella leggenda agganciando Boninsegna a quota 171 reti. Il Mapei Stadium diventa ufficialmente il teatro della storia. Al minuto 51 della sfida contro il Sassuolo, Lautaro Martinez ha messo la firma su un momento destinato a restare negli annali dell’Inter: un gol di rara bellezza tecnica e coordinazione che ha trafitto Muric per lo 0-3 nerazzurro. Gol Lautaro Martinez, l’argentino nella leggenda: magia al volo contro il Sassuolo e aggancio a Boninsegna a quota 171 reti. L’azione è un manifesto delle doti del Capitano: controllo di petto perfetto a seguire e una conclusione al volo fulminea che non ha lasciato scampo al portiere neroverde. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gol Lautaro Martinez, l’argentino entra nella storia! Agganciato Boninsegna a quota 171 reti

Alle 18, al Mapei Stadium, va in scena il grande incontro tra Sassuolo e Inter.

