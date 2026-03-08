Palermo | vittoria a Carrara Pohjanpalo al 20° gol e zona playoff

Il Palermo ha ottenuto una vittoria a Carrara, battendo la Carrarese allo Stadio dei Marmi. Pohjanpalo ha segnato il suo 20° gol stagionale, contribuendo al risultato. Con questo successo, la squadra si avvicina alla zona playoff. La partita si è conclusa con il Palermo che ha superato la resistenza degli avversari, conquistando tre punti fondamentali.

Il Palermo ha strappato tre punti preziosi allo Stadio dei Marmi, superando una resistenza ostinata della Carrarese. La vittoria, ottenuta con un gol di Joel Pohjanpalo, riduce il distacco dalla zona playoff a soli tre punti. La squadra guidata da Pippo Inzaghi ha dimostrato carattere vincente in un campo considerato insidioso. Il tecnico conferma che la distanza dal secondo posto è stata sensibilmente accorciata. Sabato prossimo attende l’approdo a Monza per una sfida decisiva contro i brianzoli. La sofferenza sul terreno difficile. Lo stadio dei Marmi rappresenta una trappola nota per le sue caratteristiche specifiche. Anche l’anno precedente si registrarono difficoltà simili su quella superficie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo: vittoria a Carrara, Pohjanpalo al 20° gol e zona playoff Ci pensa sempre Pohjanpalo, il Palermo soffre ma passa a Carrara: rosanero a -3 dal secondo postoLa squadra di Inzaghi patisce tanto contro i toscani ma alla fine porta a casa un successo di straordinaria importanza. Palermo inarrestabile: 3-0 all’Entella, Ranocchia e Pohjanpalo trascinano i rosanero verso i playoff.Il Palermo ha conquistato una convincente vittoria in casa contro la Virtus Entella, imponendosi per 3-0 al Barbera sabato 14 febbraio 2026. Approfondimenti e contenuti su Palermo vittoria a Carrara Pohjanpalo.... Temi più discussi: Carrarese-Palermo: ai rosa serve la vittoria per avvicinarsi al Monza sconfitto dallo Spezia; Carrara diventa un’occasione: scatta la missione secondo posto per agganciare il Monza; Serie B, 29° turno: il Frosinone sfida la Samp, Palermo di scena a Carrara; Palermo, ora o mai più. A Carrara una chance d’oro. Palermo di misura a Carrara, Pohjanpalo al ventesimo gol stagionaleAdesso il Palermo è a meno 3 dal Monza secondo. Proprio i lombardi saranno i prossimi avversari della squadra di mister Inzaghi ... ilsicilia.it Carrarese-Palermo 0-1, Inzaghi: «Temevo questa partita. Vittoria da grande squadra»Intervenuto in mixed-zone nel post-partita di Carrarese-Palermo, mister Pippo Inzaghi ha commentato il successo rosanero sul campo della Carrarese, esprimendo soddisfazione per i 3 punti fondamentali ... forzapalermo.it A Palermo, il pranzo di San Giuseppe è PASTA CON LE SARDE - facebook.com facebook Ora a Palermo #SìSepara @avvbenedetto @Enrico__Costa @matteohallissey #AntonioDiPietro @bartromano x.com