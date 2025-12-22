La Pianese ci prova ma non sfonda E’ il quinto risultato utile consecutivo
PIANESE 0 TERNANA 0 PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti (24’ st Martey); Amey (24’ st Sussi), Simeoni (12’ st Fabrizi), Proietto, Chesti; Sodero (24’ st Peli), Tirelli (39’ st Bertini M.); Bellini. Panchina: Bertini T., Porciatti, Balde, Puletto, Bigiarini. Allenatore Birindelli. TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Maestrelli, Capuano, Martella (39’ st Meccariello); Donati, McJannet, Vallocchia, Ndrecka; Orellana (31’ pt Garetto); Ferrante (25’ st Pettinari), Dubickas (25’ st Leonardi). Panchina: Vitali, Morlupo, Bianay, Tripi, Loiacono, Romeo, Turella, Bruti, Durmush, Proietti. Allenatore Liverani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
