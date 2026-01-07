Rock blues e grandi classici | il live degli Euphorica al Bbq Guys

Gli Euphorica tornano sul palco al Bbq Guys per un live dedicato alle radici del rock, blues e grandi classici. La serata ripercorrerà le canzoni più significative degli anni ’60, ’70 e ’80, offrendo un momento di musica dal vivo senza confini di genere. Un’occasione per ascoltare, condividere e celebrare la storia del rock in un contesto conviviale e autentico.

