Rock blues e grandi classici | il live degli Euphorica al Bbq Guys

Da palermotoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Euphorica tornano sul palco al Bbq Guys per un live dedicato alle radici del rock, blues e grandi classici. La serata ripercorrerà le canzoni più significative degli anni ’60, ’70 e ’80, offrendo un momento di musica dal vivo senza confini di genere. Un’occasione per ascoltare, condividere e celebrare la storia del rock in un contesto conviviale e autentico.

Gli Euphorica vi invitano a dare il benvenuto al 2026 con un live che ripercorre la storia del rock n'roll, attraverso le canzoni più iconiche degli anni ’60, ’70 e ’80, per una serata all’insegna del divertimento, dell’energia e della grande musica dal vivo.La rock’n’roll band più "euforica" di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

rock blues e grandi classici il live degli euphorica al bbq guys

© Palermotoday.it - Rock, blues e grandi classici: il live degli Euphorica al Bbq Guys

Leggi anche: Siamo stati al live di Johnny Marr al Fabrique di Milano: tra una richiesta imprevista (‘suonaci Wonderwall’) e i classici degli Smiths, il ‘mago’ ha incantato il pubblico

Leggi anche: Chris Rea ci lascia a 74 anni: addio al mito del rock e blues britannico

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

RAI 5 * “DECADES ROCK” – 30/12 (00.20) : «BONNIE RAITT PROTAGONISTA CON BLUES E CLASSICI AMERICANI, LA CARRIERA DELLA GRANDE MUSICISTA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING); Capodanni di Puglia, la musica anima piazza del Ferrarese fino all’Epifania; Concerti gratuiti nelle piazze del centro: a Bari continuano gli appuntamenti di 'Capodanni di Puglia'; Rossana Casale e Amii Stewart al Bravo.

rock blues grandi classiciRAI 5 * “DECADES ROCK” – 30/12 (00.20) : «BONNIE RAITT PROTAGONISTA CON BLUES E CLASSICI AMERICANI, LA CARRIERA DELLA GRANDE MUSICISTA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO ... - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// È Bonnie Raitt la protagonista di “Decades Rock”, in onda martedì 30 dicembre alle 00. agenziagiornalisticaopinione.it

Irene Grandi: i tanti volti della libertà. - Sono tante le date che Irene Grandi ha già messo e continua a mettere in fila in questo lungo tour dal titolo “Io in blues”. rockol.it

Irene Grandi "Blues, canto il mio primo amore" - Il blues e soul, che la riportano alle origini e che lei affronta alla sua maniera, amplificandone l’aspetto pop, una delle anime della musica nera. ilrestodelcarlino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.