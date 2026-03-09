Gli esuli iraniani nostalgici dello Shah insultano le femministe la destra ne approfitta per fare propaganda di guerra
Durante la manifestazione dell’8 marzo, alcuni esuli iraniani e iraniane hanno interrotto le donne che partecipavano, rivolgendo loro insulti. La destra politica ha sfruttato l’episodio per rafforzare la propria propaganda di guerra. Non ci sono state accuse di violenze fisiche o scontri diretti, ma l’evento ha attirato l’attenzione sui toni usati dagli esuli durante la protesta.
L'8 marzo esuli iraniani ed iraniane hanno contestato le donne che stavano partecipando alla manifestazione per l'8 marzo. Ma ridurre la complessità politica di paesi come Iran e Venezuela alla voce di poche persone è una semplificazione fuorviante spesso funzionale alla propaganda. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Colombia, stop all’aumento del salario minimo deciso da Petro: la destra ne approfitta con le elezioni alle porteIl 29 dicembre 2025, per decreto governativo, il salario minimo colombiano è aumentato del 23,7%.
L’Ucraina invierà armi nel Golfo? Le pressioni Usa e la svolta dopo 4 anni di guerra: «Droni iraniani, sappiamo come fare»Per quattro anni l’Ucraina ha ricevuto dai Paesi occidentali armi, altri equipaggiamenti militari e miliardi di dollari per rafforzare la propria...