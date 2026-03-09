Gli esuli iraniani nostalgici dello Shah insultano le femministe la destra ne approfitta per fare propaganda di guerra

Durante la manifestazione dell’8 marzo, alcuni esuli iraniani e iraniane hanno interrotto le donne che partecipavano, rivolgendo loro insulti. La destra politica ha sfruttato l’episodio per rafforzare la propria propaganda di guerra. Non ci sono state accuse di violenze fisiche o scontri diretti, ma l’evento ha attirato l’attenzione sui toni usati dagli esuli durante la protesta.