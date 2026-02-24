Colombia stop all’aumento del salario minimo deciso da Petro | la destra ne approfitta con le elezioni alle porte

Petro ha deciso di sospendere l’aumento del salario minimo colombiano, approvato il 29 dicembre 2025, per contrastare le tensioni sociali create dal rapido aumento dei prezzi. La misura, motivata dall’impennata dei costi di affitto, cibo e istruzione, avrebbe aumentato del 23,7% il salario, ma ora si cerca di raffreddare le proteste in vista delle imminenti elezioni. Le cifre dei rincari hanno già aggravato le difficoltà di molte famiglie, spingendole a chiedere interventi più concreti.

