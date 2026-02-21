Tabarelli | Bene gli aiuti alle famiglie ma il dl Bollette riduce la produzione di energia

Tabarelli punta il dito contro il dl Bollette, che, secondo lui, riduce la produzione di energia nonostante gli aiuti alle famiglie. L’esperto evidenzia che l’aumento di 2 punti di Irap potrebbe bloccare gli investimenti delle utility, mentre le PMI trovano beneficio nelle misure. La discussione si concentra sulle conseguenze pratiche delle decisioni governative, con le aziende che temono ripercussioni sul settore energetico e industriale. La situazione rimane complessa e da monitorare attentamente.

«La Cina va a carbone, gli Stati Uniti producono gas, la Francia punta sul nucleare e la Spagna sulle rinnovabili. Ecco se lei mi chiede un giudizio sul decreto Bollette, mi domando in che direzione stia andando l’Italia e mi sembra che questo provvedimento non sposti granché. Anzi finisce per esacerbare gli animi tra le piccole imprese (rappresentate da Confindustria) e i grandi produttori di energia, con i primi che ne escono vincitori e i secondi che vanno all’attacco. Cui prodest?». Davide Tabarelli è il presidente di Nomisma Energia e dà una valutazione in chiaroscuro del decreto Bollette. 🔗 Leggi su Laverita.info

Decreto bollette, Tabarelli (Nomisma Energia): “Tanta scena, ma per il sistema Italia non cambia niente”Tabarelli di Nomisma Energia spiega che il decreto bollette non cambierà nulla per il sistema Italia.

