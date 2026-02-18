I danni del ciclone gli aiuti i tagli alle bollette | dal Cdm via libera al decreto maltempo
Il governo ha approvato un decreto per fronteggiare i danni causati dal ciclone che ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria. La causa principale riguarda le intense piogge che hanno provocato allagamenti e frane, tra cui quella di Niscemi. Sono stati stanziati oltre un miliardo di euro, dopo i primi cento milioni già assegnati, per aiutare le zone più colpite. Inoltre, sono stati approvati fondi per ridurre le bollette e sostenere le comunità danneggiate. La decisione mira a fornire risorse rapide per la ricostruzione.
Oltre un miliardo e cento milioni di euro, dopo i primi cento milioni già stanziati. Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri, dopo la relazione del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. Sei mesi di sospensione ai pagamenti dei servizi in particolare per le "famiglie fragili" e le imprese "Oltre un miliardo e cento milioni di euro, dopo i primi cento milioni già stanziati, per i danni del ciclone in Sicilia, Sardegna e Calabria e 150 milioni per la frana di Niscemi". Lo ha deliberato il Consiglio dei ministri, dopo la relazione del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci.🔗 Leggi su Palermotoday.it
I danni del ciclone in Sicilia, dal Cdm via libera al decreto per il maltempoIl Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto per i danni causati dal ciclone in Sicilia, Sardegna e Calabria.
Musumeci: Dal Cdm oltre un miliardo per i danni del ciclone Harry e della frana di NiscemiOltre un miliardo e cento milioni di euro – dopo i primi cento milioni già stanziati – per i danni del ciclone in Sicilia, Sardegna e Calabria e 150 milioni per la frana di Niscemi. Lo ha deliberato i ... giornaledicalabria.it
Danni da ciclone Harry: il governo stanzia oltre 1 miliardo per Calabria, Sicilia e SardegnaMaxi stanziamento del governo dopo il ciclone Harry: oltre 1,1 miliardi per Sicilia, Sardegna e Calabria e 150 milioni per la frana di Niscemi, con aiuti a famiglie, imprese, stop a tributi e bollette ... quicosenza.it
