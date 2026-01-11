A Firenze, il 11 gennaio 2026, vengono posate undici nuove pietre d’inciampo, le Stolpersteine, per ricordare gli ebrei fiorentini uccisi durante l’Olocausto. Questo gesto, promosso dalla città, intende mantenere viva la memoria delle vittime attraverso simboli discreti e duraturi, riflettendo sull’importanza di preservare la storia e il ricordo di quegli eventi drammatici.

Firenze, 11 gennaio 2026 – La città di Firenze rinnova il proprio omaggio alle vittime dei campi di sterminio nazisti con la posa di undici nuove pietre d'inciampo, le Stolpersteine ideate dall'artista tedesco Gunter Demnig. I piccoli blocchetti di pietra rivestiti di ottone, con i nomi delle cittadine e dei cittadini deportati nei lager incisi, saranno collocati davanti alle abitazioni da cui furono prelevati o nelle quali vivevano prima di tentare, inutilmente, la fuga. Le installazioni, ricorda un comunicato stampa di Palazzo Vecchio, sono cominciate in via dei Macci 59, dove sono state posate le pietre d'inciampo dedicate a Raffaello Graziani, Benvenuta Russo Graziani, Maria Graziani, Haim Vitale Graziani e Sara Graziani, arrestati il 30 aprile 1944 e partiti con il convoglio numero 13 del 26 giugno 1944 verso Auschwitz, da cui non hanno fatto ritorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, ecco nuove pietre d’inciampo per ricordare gli ebrei fiorentini uccisi nei campi di sterminio

