Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Ciampino

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano a Ciampino con il loro spettacolo itinerante. Dopo aver ottenuto un grande riscontro in diverse parti d’Italia, questa volta portano nella zona dei Castelli una selezione di prodotti artigianali e delle ultime tendenze della moda. La manifestazione prevede la presenza di operatori che espongono e vendono articoli di produzione italiana.

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, dopo tanti successi in giro per la Penisola, tornano a grandissima richiesta nella zona dei Castelli con il loro show itinerante, all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell’originale Consorzio sabato 14 marzo a CIAMPINO, in Via Quattro Novembre e limitrofe, in una sempre attesa iniziativa con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Da sempre avvolti in un alone mitico, i famosi ambulanti toscani – ormai valutati oltre l’aspetto commerciale e divenuti un vero e proprio fenomeno di costume - propongono un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che fanno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. 🔗 Leggi su Romatoday.it

