Il weekend con gli Ambulanti di Forte dei Marmi offre l’opportunità di scoprire prodotti artigianali di qualità e tendenze del Made in Italy. Le bancarelle, note per la loro varietà e autenticità, tornano a Roma, portando il meglio del mercato itinerante più famoso d’Italia nell’area della Città Metropolitana. Un’occasione per approfittare di un evento dedicato alla tradizione e alla creatività, ideale per una visita informata e senza fronzoli.

Il nuovo anno inizia a Roma con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano a grande richiesta nell’area della Città Metropolitana con il loro show itinerante all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Weekend con gli Ambulanti di Forte dei Marmi

Leggi anche: Weekend con gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Roma

Leggi anche: Gli Ambulanti di Forte dei Marmi in centro a Mestre con le loro boutique a cielo aperto

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a OSTIA e MENTANA nel week-end del 3 e 4 gennaio; Il mercato più famoso d’Italia apre il 2026: gli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano a Ostia e Mentana; Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 3 e domenica 4 gennaio: dall'ingresso libero ai Musei al ritorno degli Ambulanti di Forte dei Marmi; Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 3 e domenica 4 gennaio.

L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a OSTIA e MENTANA nel week-end del 3 e 4 gennaio - Le originali e ormai mitiche boutique a cielo aperto® sono attese ancora nell’area della Capitale Il nuovo anno inizia a Roma in un clima di festa e socialità ... ilmessaggero.it

Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 3 e domenica 4 gennaio: dall'ingresso libero ai Musei al ritorno degli Ambulanti di Forte dei Marmi - Cenoni in famiglia, balli, spettacoli teatrali e concerto con Alessandro Amoroso, Tananai e Fabri Fibra: Roma ha accolto il nuovo anno all’insegna della musica e del divertimento. ilmessaggero.it