Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Ostia e Mentana

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® tornano a Ostia e Mentana, portando la qualità e l’artigianato del mercato più rinomato d’Italia. Dopo il successo delle precedenti edizioni, le bancarelle itineranti offrono prodotti selezionati e tendenze moda, promuovendo il meglio del Made in Italy. Un’opportunità per vivere un’esperienza autentica e di qualità, nel rispetto della tradizione e del gusto italiano, nel cuore della Città Metropolitana di Roma.

Roma, 29 dicembre 2025 – Il nuovo anno inizia a Roma in un clima di festa e socialità con la presenza de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia (da non confondere con alcuni tentativi di imitazione del loro originale format che circolano in regione) tornano a grandissima richiesta nell’area della Città Metropolitana con il loro show itinerante all’insegna del meglio del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche boutique a cielo aperto® dell’originale Consorzio in due speciali appuntamenti: sabato 3 gennaio ad Ostia, in Via Vincenzo Vannutelli, e d omenica 4 gennaio a Mentana, in Via Giovanni Giolitti, per la gioia di tutti i fans anche dell’area nord di Roma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Il mercato più famoso d’Italia apre il 2026: gli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano a Ostia e Mentana Leggi anche: Weekend con gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Roma Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. A Ostia e Mentana tornano le “boutique a cielo aperto” de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®; L’originale Consorzio de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® a OSTIA e MENTANA nel week-end del 3 e 4 gennaio; Il mercato più famoso d’Italia apre il 2026: gli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano a Ostia e Mentana. Il mercato più famoso d’Italia apre il 2026: gli Ambulanti di Forte dei Marmi arrivano a Ostia e Mentana - Il nuovo anno parte all’insegna dello shopping di qualità e della socialità a Roma e dintorni. funweek.it

