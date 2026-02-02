Le manicure di San Valentino trasformano le unghie in un vero e proprio campo creativo andando oltre il tradizionale rosso

Le manicure di San Valentino portano le unghie oltre il classico rosso. Le estetiste propongono design originali, colori vivaci e dettagli romantici per rendere ogni mano unica. Sono tante le clienti che scelgono di osare quest’anno, lasciando da parte le solite nuance. La creatività si esprime anche sulle unghie, che diventano un vero e proprio campo di gioco per l’estro e la fantasia.

Cuori, glitter, finiture metallizzate e dettagli 3D si combinano per dare vita a look romantici ma sorprendenti, perfetti per celebrare il 14 febbraio con eleganza e ironia. Le possibilità spaziano da interpretazioni minimaliste, come cuori disegnati in negative space su unghie nude o naturali, a versioni più elaborate, con punte a mandorla sagomate a cuore o sticker giocosi che ricreano la dolcezza delle caramelle classiche. L'approccio moderno alla manicure di San Valentino non si limita alla mera decorazione: diventa un'opportunità per sperimentare texture, finiture e contrasti cromatici, dalle sfumature pastello ai toni più intensi, dal glossy al jelly finish, fino ai dettagli dorati che aggiungono un tocco di lusso discreto.

