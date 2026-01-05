Guasto alla stazione di Sondrio | ritardi e treni cancellati

Un guasto alla stazione di Sondrio sta causando ritardi e cancellazioni sui treni della linea Tirano-Milano Centrale. La situazione sta influendo sugli orari di partenza e arrivo dei servizi, creando disagi per i pendolari e i viaggiatori in transito. Le autorità stanno intervenendo per risolvere al più presto il problema e ripristinare la normale circolazione ferroviaria sulla tratta.

Mattinata da incubo per i pendolari e tutti i viaggiatori della linea ferroviaria Tirano-Milano Centrale.Un guasto alla linea elettrica alla stazione di Sondrio, verificatosi all'inizio del servizio, prima delle 6 di questa mattina, sta determinando ritardi e cancellazioni e, dunque. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Guasto alla stazione di Sondrio: ritardi e treni cancellati Leggi anche: Guasto alla linea elettrica: treni cancellati e ritardi tra Lecco e Sondrio Leggi anche: Uomo travolto in stazione e guasto alla linea elettrica: maxi ritardi dei treni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Lunedì nero, guasto alla linea a Sondrio: soppressi sette treni. «Fino a mezz’ora di ritardo»; Guasto alla linea elettrica: treni cancellati e ritardi tra Lecco e Sondrio; Disagi ferroviari sulla Milano-Lecco-Tirano per un guasto a Sondrio; Guasto alla stazione di Sondrio: treni cancellati tra Tirano e Colico. Guasto alla linea elettrica: treni cancellati e ritardi tra Lecco e Sondrio - Il malfunzionamento alla stazione del capoluogo valtellinese ha creato a cascata ritardi fino a 30 minuti e la soppressione di sette corse. leccotoday.it

Guasto alla stazione di Sondrio: treni cancellati tra Tirano e Lecco - La linea RegioExpress RE8 Tirano–Sondrio–Lecco–Milano, appartenente alla Direttrice 7, sta registrando gravi criticità nella circolazione ferroviaria a causa di un guasto infrastrutturale. primalavaltellina.it

Treni. Guasto alle linea elettrica: ritardi e cancellazioni sulla linea Milano-Lecco-Tirano - Il guasto è avvenuto nella stazione di Sondrio La circolazione dei treni è rallentata e si stimano ritardi fino a 30 minuti LECCO – Mattinata difficile quella di oggi, 5 gennaio, sul fronte del traspo ... msn.com

Centosessanta sciatori bloccati un'ora in seggiovia a San Martino di Castrozza. Allertato il Soccorso Alpino, ma l'intervento non è stato necessario. Il guasto è stato riparato e i passeggeri riportati alla stazione di valle x.com

Ottanta sciatori bloccati un'ora in seggiovia a San Martino di Castrozza. Allertato il Soccorso Alpino, ma l'intervento non è stato necessario. Il guasto è stato riparato e i passeggeri riportati alla stazione di valle - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.