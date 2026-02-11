Calabria al voto sulla Giustizia | Ammendolia e Musolino a confronto su separazione carriere e riforma costituzionale

La Calabria si prepara a votare su temi chiave della giustizia. Ammendolia e Musolino si sfidano a Reggio Calabria, portando avanti idee diverse sulla separazione delle carriere e sulla riforma costituzionale. I cittadini ascoltano, mentre i due candidati spiegano le loro posizioni e cercano di convincere gli elettori. La campagna si fa più intensa in vista del voto.

Calabria di fronte al voto sulla Giustizia: il confronto tra Ammendolia e Musolino a Reggio Calabria. Un acceso dibattito sulla riforma costituzionale riguardante la separazione delle carriere dei magistrati si è tenuto il 10 febbraio 2026 presso l’Istituto Superiore di Scienze religiose di Reggio Calabria. Il confronto tra il Dott. Ilario Ammendolia, sostenitore del “sì” al referendum del 22 e 23 marzo, e il Dott. Stefano Musolino, esponente del fronte del “no”, ha delineato posizioni divergenti in un momento cruciale per il futuro del sistema giudiziario italiano. L’evento ha rappresentato un’occasione per approfondire le ragioni a favore e contro una riforma che chiamerà i cittadini a esprimersi.🔗 Leggi su Ameve.eu

La riforma costituzionale della magistratura rappresenta un importante passo verso un sistema più equilibrato e rispettoso delle garanzie costituzionali.

