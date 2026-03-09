Votate sì così ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione

Durante un dibattito, la capo di gabinetto del ministero della Giustizia ha invitato a votare sì, accusando la magistratura di essere composta da

Lo ha detto Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministero della Giustizia, durante un dibattito televisivo sul referendum sulla magistratura «Il penale è quello che rovina la reputazione, uccide le famiglie, poi può anche essere che dopo 15 anni qualcuno si sente dire che il fatto non sussiste, cioè che non hai commesso niente, ma nel frattempo hai le famiglie distrutte», ha detto Bartolozzi, aggiungendo che una vittoria del sì restituirebbe credibilità alla magistratura, porterebbe le aziende ad aver più fiducia nell’investire in Italia e convincerebbe i giovani che se ne vanno dall’Italia a tornare. Quando un altro ospite del programma... 🔗 Leggi su Ilpost.it

