Durante un dibattito televisivo, Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia, ha affermato che votare sì eliminerebbe la magistratura, definendola un “plotone di esecuzione”. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni da parte delle opposizioni, che hanno chiesto le dimissioni o l’intervento del ministro Nordio. Le parole sono state pronunciate in un contesto di confronto pubblico e acceso.

“ Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione “. A scandire queste parole, nella foga di un dibattito televisivo, è Giusi Bartolozzi, capa di gabinetto del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Bartolozzi, magistrata, parlamentare di Forza Italia per 4 anni dal 2018 al 2022, era ospite di Telecolor Sicilia in un confronto sul referendum. Un’uscita che rende ancora più spiazzante la sua presenza a un talk show, visto che è abbastanza irrituale vedere un capo di gabinetto che fa campagna elettorale, dà interviste e fa interventi in televisione, laddove il ruolo di solito contempla figure silenziose, riservate, nell’ombra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Col sì ci togliamo di mezzo la magistratura”: la frase di Bartolozzi in tv fa insorgere le opposizioni. “Si dimetta o intervenga Nordio”

