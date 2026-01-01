Stretta dei carabinieri contro i parcheggiatori abusivi durante le festività

Durante le festività, i carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno intensificato i controlli contro i parcheggiatori abusivi, contribuendo a garantire maggiore sicurezza e rispetto delle norme nel territorio. Con il supporto dei militari del 12° Reggimento Sicilia, sono stati effettuati servizi straordinari di controllo, rafforzando l’azione di contrasto all’illegalità e promuovendo un ambiente più ordinato durante le festività.

Prosegue l'azione di contrasto all'illegalità diffusa da parte dei carabinieri della compagnia di piazza Dante che, con il supporto dei militari della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento carabinieri Sicilia, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

