Giugliano in Campania | due ragazzi arrestati dopo un lungo inseguimento

A Giugliano in Campania, i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato due giovani napoletani di 20 e 19 anni, accusati di fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza. L'operazione è iniziata con un lungo inseguimento che si è concluso con l’arresto dei ragazzi, coinvolti in una scena che ha ricordato un film d’azione. I due sono stati portati in caserma.

Una scena da far west. A Giugliano in Campania i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza due ragazzi napoletani di 20 e 19 anni. Sono più o meno le 14 quando i militari intimano l’Alt alla Vw Golf GTI con targa polacca che non si ferma. Inizia un lungo inseguimento con l’auto tedesca che imbocca l’asse mediano con picchi di velocità che raggiungono i 200 kmh per poi proseguire nelle strade di Arzano e Casoria dove tenta di speronare un’altra auto dei carabinieri che aveva tentato di sbarrargli la strada. I due a bordo della Golf si dileguano tra Casavatore e Secondigliano. I ragazzi vengono perquisiti, addosso le chiavi del box. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

