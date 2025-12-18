Trentola Ducenta arrestati due giovani di Villaricca e Giugliano dopo inseguimento

Nel pomeriggio di oggi, i carabinieri di Trentola Ducenta hanno messo fine a un inseguimento che ha portato all'arresto di due giovani di Villaricca e Giugliano. L'intervento, finalizzato a contrastare i furti di autovetture, ha visto protagonisti gli uomini dell'Arma nel cuore della comunità locale, garantendo sicurezza e ordine pubblico.

Due giovani sono stati arrestati nel pomeriggio dai carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta nel corso di un servizio mirato al contrasto dei furti di autovetture. Si tratta di un 28enne residente a Villaricca e di un 21enne di Giugliano.

