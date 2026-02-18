Mirko annegato in una ‘buca’ risarcita la famiglia | Per i parenti oltre 400mila euro

Mirko Balzanelli, turista di 36 anni di Verona, è morto annegato il 20 agosto 2020 mentre nuotava in una buca sul lungomare di Lido degli Estensi. La famiglia del giovane ha ottenuto un risarcimento superiore ai 400mila euro. La causa della tragedia risiede nella presenza di questa voragine non segnalata, che ha causato la sua immersione improvvisa.

Ferrara, 18 febbraio 2026 – Risarcimento di oltre 400mila euro per la famiglia di Mirko Balzanelli, il turista 36enne di Verona annegato il 20 agosto 2020 mentre faceva il bagno al Lido degli Estensi. Inizialmente per la morte dell'uomo, caduto in una buca non segnanalata, finirono nei guai sette persone. Attualmente sono il responsabile organizzativo del servizio di salvamento e il facente funzione sul posto a dover rispondere del decesso di Balzanelli. Il tribunale, inizialmente, era chiamato a valutare la posizione di sette imputati, tutti accusati a vario titolo di omicidio colposo per la morte del turista, entrato in acqua per cercare refrigerio e mai riemerso.