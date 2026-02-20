L’ultima danza di Cristiana Girelli | l’Allianz saluta la 10 sotto gli occhi di Del Piero

Cristiana Girelli lascia il calcio con una partita speciale all’Allianz Stadium, dove ha indossato per l’ultima volta la maglia numero 10. La causa è il suo addio al calcio giocato, dopo una carriera ricca di successi e momenti indimenticabili. La serata si è svolta davanti a un pubblico emozionato, con la presenza di Del Piero che ha salutato la giocatrice. Intorno a lei, i tifosi hanno intonato cori e sventolato bandiere, rendendo il momento ancora più intenso. La sua ultima partita ha attirato l’attenzione di molti appassionati di calcio femminile.

La notte dell’ Allianz Stadium si tinge di malinconia e gratitudine, segnando la fine, o forse solo una lunga parentesi, di un’era irripetibile. La Juventus Women abdica in Europa, sconfitta 0-2 dal Wolfsburg nel ritorno dei playoff di Champions League, ma il risultato del campo finisce quasi in secondo piano davanti al tributo riservato a Cristiana Girelli. La numero 10, simbolo assoluto del ciclo vincente bianconero, ha salutato i 5.000 tifosi presenti prima di imbarcarsi per la nuova avventura nella NWSL americana con la maglia del Bay FC. Una serata carica di simbolismi, culminata nell’abbraccio con il suo idolo di sempre, Alessandro Del Piero, presente in tribuna per rendere omaggio alla giocatrice che più di ogni altra ha incarnato lo spirito della “vecchia” e della “nuova” signora. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - L’ultima danza di Cristiana Girelli: l’Allianz saluta la “10” sotto gli occhi di Del Piero Leggi anche: Calcio femminile: una prodezza di Cristiana Girelli regala alla Juventus la Supercoppa Italiana Leggi anche: Giovane papà stroncato da un malore sotto gli occhi del figlio: Macerata e Sambucheto sotto choc Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Dritto e rovescio: La danza dei coltelli, l'ultima provocazione delle baby gang Video; La nuova danza, dal K-Pop al Flying Pole le tendenze; Olimpiadi 2026: Charlène Guignard e Marco Fabbri, la coppia che punta al podio nella danza sul ghiaccio; La 'Divina' danza a Senigallia: il mito di Maria Callas svelato alla Fenice. L'ultima danza di Wierer, l'Italia sogna il colpaccio: il programma delle gare delle Olimpiadi dell'11 febbraioL'Italia si gioca tutto a Milano-Cortina 2026: dall'ultima sfida di Dorothea Wierer ad Anterselva al Super G di Paris. Orari, italiani in gara e dove vedere tutto in streaming gratis. skuola.net Numeri acrobatici, danza e poesia del teatro: Play dead è un viaggio in un mondo fantasticoLa fisicità vitale della danza, la magia del circo e la poesia del teatro si fondono nello spettacolo Play dead che il collettivo canadese People Watching porta in scena lunedì 23 febbraio, alle ore ... bologna.repubblica.it Potrebbe essere arrivata la fine di un'era per la Juventus Women: quella contro il Wolfsburg di questa sera sarà molto probabilmente l'ultima partita di Cristiana Girelli in bianconero La numero 10 a fine gara ha salutato i tifosi e un ospite d'eccezione com - facebook.com facebook Barbara Bonansea commenta nel post partita l'eliminazione della Juve Women in Women Champions League contro il Wolfsburg 0-2. Ultima partita in bianconero per Cristiana Girelli. #juventuswomen #juventusnews24 #barbarabonansea @Maumunno x.com