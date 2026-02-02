Oltre il tabù al via il ciclo di incontri che affronta il tema del fine vita

Oltre il tabù, parte un nuovo ciclo di incontri dedicati a parlare di fine vita. Gli eventi vogliono affrontare senza paura e con chiarezza il tema dell’accompagnamento nelle ultime fasi della vita, un argomento spesso evitato o considerato difficile. Gli organizzatori sperano di aprire un confronto diretto e pratico, per aiutare le persone a capire meglio cosa comporta il passaggio e come affrontarlo con serenità.

Un ciclo di appuntamenti per esplorare, oltre il tabù, la profondità dell’accompagnamento nell’ultima fase della vita e il suo passaggio. In un’epoca che corre veloce, che tende a nascondere la morte, si fa urgente riappropriarsi di una consapevolezza profonda. Nasce da questa esigenza il ciclo di incontri “Il senso della vita”, dedicato alla memoria di Carlo Ronconi, recentemente scomparso, amico e punto di riferimento per la comunità locale di Martorano- Il progetto, promosso da Eventum Liber e dal Gruppo Nöstoi di Cesena, organizza una serie di incontri aperti a tutti, con l'obiettivo di affrontare il tema del fine vita in ogni suo aspetto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

