A Napoli si lavora già allo restyling dello stadio Maradona, anche se l’obiettivo di ospitare l’Euro 2032 sembra allontanarsi. Il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, non ha ancora dato ufficialmente il via libera, ma si aspetta di ricevere il progetto definitivo entro luglio. Se il club non si pronuncerà, i lavori proseguiranno comunque, senza attendere più. La città si prepara quindi a migliorare uno degli impianti più importanti, indipendentemente dall’esito della candidatura europea.

«Il Presidente Aurelio De Laurentiis? Aspettiamo di capire la posizione del club, entro luglio ci sarà il progetto definitivo: nel caso di silenzio, andremo avanti comunque. L’ assessore Edoardo Cosenza è il vero regista di questa operazione di restyling del Maradona e per il 30 luglio del 2026 l’Italia dovrà mandare alla Uefa un dossier con le candidature e Napoli sarà una di queste città candidate». Così Pasquale Granata - direttore generale del Comune - a Radio Crc, Granata è la figura professionale che a livello amministrativo gestisce la pratica di Euro 2032. E allora parola a Cosenza che di mestiere fa l’ingegnere strutturista: «In buona parte le modifiche verranno fatte a prescindere dall’Europeo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli, lo stadio: «Restyling del Maradona anche senza Euro 2032»

Approfondimenti su Napoli Stadio

Si apre una fase importante per il futuro dello Stadio Diego Armando Maradona, con un incontro che potrebbe portare a un restyling finalizzato alla candidatura per Euro 2032.

#Euro-2032- Napoli || Questa mattina il Comune di Napoli ha confermato ufficialmente la candidatura della città per ospitare Euro 2032.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Stadio

Argomenti discussi: Ecco come cambierà lo Stadio Maradona: senza pista di atletica e terzo anello riaperto; Nuovo stadio Maradona, approvati i lavori: Napoli accelera per ospitare Euro 2032; Come diventerà il Maradona: migliaia di posti in più, Skybox, Field box e posti per i vip in tribuna centrale; Euro 32, parte la sfida restyling al Maradona: La città è candidata.

Stadio Maradona a Napoli, 200 milioni per il restyling: i lavori non fermeranno le partiteVideocollegamento con la Figc per la candidatura a Euro 2032.Ma il club è assente. Via la pista, 65mila posti, pannelli solari e chiusura del varco di via ... napoli.repubblica.it

Stadio, Cosenza: Il Maradona diventerà come il Parco dei Principi o il MaracanàIl modello dichiarato è quello dei grandi stadi senza pista, spiega l'assessore. De Laurentiis può entrare nel progetto quando vuole. Può comprare il Maradona al prezzo stabilito da una terza parte o ... napolitoday.it

Il progetto di restyling dello stadio Maradona di Napoli entra nella sua fase decisiva, con l'obiettivo di trasformare l'impianto in uno stadio di ultima generazione, senza pista d'atletica e con spalti più vicini al campo da gioco, in linea con i migliori impianti intern facebook

Cari amici, In diretta dallo Stadio Luigi Ferraris Genoa-Napoli 2-3: anche stavolta un po' di fortuna portata al mio @sscnapoli! #ForzaNapoliSempre @IRSTDinoAmadori lp @sohoitaly @SocietyofHemOnc @MDAndersonNews @Myeloma_Society @IMFmyelo x.com